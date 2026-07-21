Ucraina | ancora proteste a Kiev per la destituzione del ministro della Difesa Fedorov

Notizia in breve

Per il quinto giorno consecutivo, centinaia di persone, principalmente giovani, sono scese in piazza a Kiev, in Ucraina, per protestare contro il rimpasto di governo e la destituzione del ministro della Difesa. Le manifestazioni sono state pacifiche e si sono svolte nelle principali strade della capitale. La polizia ha mantenuto un presidio senza interventi significativi. Nessun incidente grave è stato segnalato fino a ora.