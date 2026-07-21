Ucraina | ancora proteste a Kiev per la destituzione del ministro della Difesa Fedorov
Per il quinto giorno consecutivo, centinaia di persone, principalmente giovani, sono scese in piazza a Kiev, in Ucraina, per protestare contro il rimpasto di governo e la destituzione del ministro della Difesa. Le manifestazioni sono state pacifiche e si sono svolte nelle principali strade della capitale. La polizia ha mantenuto un presidio senza interventi significativi. Nessun incidente grave è stato segnalato fino a ora.
Per il quinto giorno consecutivo, centinaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in piazza a Kiev, in Ucraina, per protestare contro il rimpasto di governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e contro la destituzione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. Il radicale rimpasto di governo, che ha comportato la destituzione di Fedorov e la nomina di un nuovo primo ministro, ha destabilizzato i vertici militari del Paese e ha scatenato un’ondata di indignazione nell’opinione pubblica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Ukrainians Protest Defence Minister Fedorovs Dismissal
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Guerra Ucraina Russia, proteste a Kiev per la cacciata del ministro della difesa Fedorov >> https://buff.ly/PakV9jL facebook
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