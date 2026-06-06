Kay Lee Ray, ex Alba Fyre, ha partecipato a un evento della Pro Wrestling EVE a Londra, tornando a lottare dopo aver lasciato la WWE. La sua presenza nel match è stata una sorpresa per il pubblico. È stata la prima apparizione pubblica in cui ha combattuto dall’addio alla WWE. La sua partecipazione si è svolta durante lo show di venerdì.

Kay Lee Ray è tornata a lottare. L’ex Alba Fyre ha fatto il suo ritorno a sorpresa venerdì durante uno show della Pro Wrestling EVE a Londra. Si è trattato del suo primo match da quando è stata licenziata dalla WWE all’inizio di quest’anno. Il ritorno è avvenuto dopo che Molly Spartan aveva lanciato una open challenge. In un primo momento il pubblico è stato tratto in inganno quando Abi Cartwright si è presentata come “ Abi Fyre ” per rispondere alla sfida. Poco dopo, però, è arrivata la vera sorpresa: Kay Lee Ray ha fatto il suo ingresso tra l’entusiasmo generale dei fan. KAY LEE RAY IS BAAAAAACKCKCKCKCKKCKCKC Watch the show LIVE exclusive to channel members on the EVE Champion Tier NOW!!!!! HERE: href="https:x. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - VIDEO: Alba Fyre torna a essere Kay Lee Ray, vittoria nel primo match dopo l’addio alla WWE

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