Nel corso dell’episodio del 12 maggio di NXT, è arrivato il debutto di Naraku, un nuovo wrestler. Durante il suo primo incontro, ha ottenuto una vittoria schiacciante. La serata ha attirato l’attenzione anche dei tifosi che seguono la NJPW, rendendo l’evento particolarmente rilevante per il pubblico appassionato di wrestling.

L’episodio del 12 maggio di NXT è stato molto importante, soprattutto per i fan che seguono anche la NJPW. Evil era uno dei nomi più importanti di quella compagnia, ma stasera ha fatto il suo debutto a NXT con il nuovo nome di Naraku. La parola Naraku in giapponese può essere tradotta approssimativamente come “ inferno ” o “ abisso ”, un soprannome decisamente appropriato per il suo personaggio. Questo pericoloso wrestler giapponese è già una leggenda nel panorama del wrestling, ma finora non aveva ancora avuto modo di mettersi alla prova in WWE. NARAKU HAS ARRIVED pic.twitter.comR4hSUEyows — WWE (@WWE) May 13, 2026 Il suo primo avversario è stato Lince Dorado, ex Superstar del roster principale e ora presenza regolare in AAA.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Naraku debutta a NXT, vittoria dominante nel suo primo match

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

WWE: Lizzy Rain debutta a NXT con una vittoria e racconta il lungo recupero dall’infortunioLizzy Rain non ha perso tempo dopo la sua vittoria al debutto in NXT e in un’intervista nel backstage ha chiarito quanto questo momento significhi...

WWE: Johnny Gargano ritorna ad NXT e diventa primo sfidante al titolo NA dopo un Gauntlet MatchL’episodio di NXT del 24 marzo 2026 ha riservato una grande sorpresa con il ritorno di Johnny Gargano, che è diventato il contendente n.

Si parla di: WWE: Un’altra star NJPW potrebbe arrivare dopo il debutto di EVIL a NXT; NXT 12-05-2026 – Anteprima.

[WWE NXT Spoilers] Fine del match di debutto di NARAKU reddit

WWE: Un’altra star NJPW potrebbe arrivare dopo il debutto di EVIL a NXTIl cambio di nome deciso dalla WWE per l’ex EVIL potrebbe non aver segnato la fine di Nox Raijin, anzi, il nome potrebbe essere stato semplicemente messo da parte per un’altra ex star della NJPW: Hi ... zonawrestling.net