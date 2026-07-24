Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Secondo fonti ufficiali, il tecnico catalano ha rifiutato l'offerta presentata dalla Federcalcio, tramite il direttore tecnico e l'advisor. La proposta è stata fatta ma non ha trovato l'accordo. Guardiola ha deciso di non accettare l'incarico, nonostante l'interesse manifestato. La decisione è definitiva e non ci sono state trattative ulteriori.

AGI - Non sarà Pep Guardiola il prossimo ct dell'Italia. A quanto si apprende, il tecnico catalano, per quanto lusingato dalla proposta fatta dalla Federcalcio attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ha declinato l'offerta. Un anno di pausa. Come già dichiarato in altre occasioni dopo la scelta di lasciare il Manchester City nonostante avesse ancora un anno di contratto, Guardiola vuole prendersi del tempo per se' e per la sua famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Niente Nazionale per Guardiola: il retroscena del no a Maldini e Leonardo

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