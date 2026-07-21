Venerdì scorso, Maldini e Leonardo hanno effettuato un blitz a Barcellona che si è concluso domenica sera. I contatti tra i due sono iniziati alcuni giorni prima, subito dopo la nomina di Maldini come direttore tecnico e presidente del Club Italia, avvenuta su incarico del presidente della Figc. Pep Guardiola ha risposto alle visite con dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui colloqui intercorsi.

Il blitz è scattato venerdì e si è chiuso domenica sera ma i contatti erano iniziati da giorni, subito dopo la loro investitura da parte del presidente della Figc Giovanni Malagò in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia e Advisor. Paolo Maldini e Leonardo sono partiti per Barcellona per realizzare una missione sulla carta. "impossible". Ma anche le vie del calcio sono infinite. E allora i neo dirigenti della Nazionale azzurra sono volati a casa di Pep Guardiola a Barcellona per convincerlo ad accettare una sfida difficile, la più complicata della sua strepitosa carriera: quella di sedersi sulla panchina dell'Italia e condurla verso i prossimi Mondiali, quelli del 2030. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Guardiola e il blitz azzurro a Barcellona di Maldini e Leonardo: i retroscena e la risposta di Pep

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