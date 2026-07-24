Niente iPad né wi-fi solo bosco nonni e letture della Bibbia | Brianne e Julius Bailey crescono il figlio lontano dalla tecnologia e non tornerebbe mai indietro

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bambino di tre anni dei Bailey non utilizza tablet o wifi, ma trascorre le giornate nel bosco con i nonni, leggendo la Bibbia e osservando la natura. La famiglia ha scelto di crescere il figlio senza tecnologia, preferendo attività all'aperto e momenti di lettura. Non hanno intenzione di cambiare questa modalità di educazione.

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Mentre la maggior parte dei bambini di tre anni passa il pomeriggio incollata a un tablet tra un cartone e l’altro, il figlio di Brianne e Julius Bailey passa le sue giornate tra i boschi, a osservare piante selvatiche e a imparare a cavarsela da solo. A fare da contorno a questa storia incredibile è la natura, e la famiglia lo rivendica con orgoglio. La coppia ha raccontato la propria vita a People dopo essere diventata virale su TikTok, dove ha condiviso spezzoni della loro esistenza lontanissima da qualsiasi mezzo tecnologico, in una casa costruita letteralmente con le proprie mani. I follower sono rimasti ipnotizzati dalle immagini del bambino scalzo che cresce in mezzo al verde, ma Brianne e Julius tengono a precisare una cosa: non stanno “scappando” dal mondo moderno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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