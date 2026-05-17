Mai più senza i cinque optional per auto da cui non si tornerebbe indietro
Negli ultimi anni, gli optional per auto sono diventati sempre più sofisticati, offrendo funzionalità che aumentano sicurezza e comfort durante la guida. Tra le novità più diffuse ci sono sistemi di assistenza alla guida, telecamere posteriori, sensori di parcheggio, navigazione satellitare e connettività avanzata. Questi optional sono stati inseriti nelle auto di nuova produzione e rappresentano elementi che molti conducenti considerano irrinunciabili. La lista di quelli più richiesti si aggiorna di continuo, riflettendo le tendenze del settore automotive.
L’auto è la seconda casa per molti automobilisti. Da chi a bordo ci passa ore ogni giorno, a chi invece la usa sporadicamente, la necessità di ogni guidatore è di personalizzare la propria auto con funzioni e optional che soddisfino le proprie necessità e lo facciano sentire, giusto appunto, a casa. Spaziando dai numerosi aiuti alla guida a tutto ciò che può aumentare il comfort, ecco presentate alcune pratiche funzionalità che possono accontentare ogni tipo di guidatore, migliorandone l’esperienza di guida. La domanda "avrò chiuso l’auto?" è probabilmente la più comune per ogni automobilista. A risparmiare ansie inutili ci pensa il Walk-away locking, una funzione già presente su alcuni modelli prodotti da case automobilistiche come Ford, Bmw e Honda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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Sono cinque miliardi ma manca la ricevuta. Il Canada spende in difesa cinque miliardi di dollari in più di quanto il Sipri riesca a calcolare. La Nato certifica la cifra ma non spiega nulla: nessun dato disaggregato, nessun dettaglio tecnico, nessuna categoria res x.com