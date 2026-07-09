Scuole studenti critici su Wi-Fi e bagni | solo il 5,9% considera gli edifici moderni
Solo il 5,9% degli studenti giudica gli edifici scolastici moderni. Le critiche riguardano principalmente la qualità del Wi-Fi e i servizi igienici. Nel frattempo, uno studio ha analizzato il “Co-Bedding” nei neonati prematuri, prendendo come esempio il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson. Un vulcanologo ha inoltre segnalato un rischio elevato sui Campi Flegrei, evidenziando errori nella gestione delle comunicazioni sulla sicurezza.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina De Laurentiis: “In Italia si guarda poco al successo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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Bagni sporchi e Wi-Fi assente: il 56% degli studenti boccia la propria scuola. Spazi vecchi e fatiscenti, la denuncia dei ragazziIl 56% degli studenti valuta negativamente le proprie scuole, citando bagni sporchi e assenza di Wi-Fi come principali problemi.
Come attivare il Wi-Fi Calling su iPhone e AndroidPer attivare il Wi-Fi Calling su iPhone e Android in Italia, è necessario seguire una procedura specifica.
Temi più discussi: Scuola: una modernizzazione ancora incompiuta; Voto di comportamento pari a 6: come valutare l'elaborato critico, chi sceglie la tematica e cosa succede nello scrutinio finale; Liceo Matematico, si parte a settembre: 14 istituti a Roma e provincia. Unione degli studenti critica: Bastava potenziare il liceo scientifico; Censis, solo il 5,9% degli studenti considera la propria scuola moderna.
Secondo il nuovo rapporto Censis Iride sulle scuole italiane, il 56% degli studenti boccia la connessione wifi e quasi la metà critica la pulizia dei bagni. Tutti i dati dell'indagine qui https://ebx.sh/EBa1mT facebook
Queste le criticità sulla maturità, in occasione dei colloqui orali dell'Esame di stato, la Rete degli Studenti Medi sta promuovendo la consegna alle commissioni d'esame del documento, scritto a più mani da maturandi di tutta Italia, che contiene una riflessione - X x.com
La tua scuola è moderna? Per gli studenti no: Wi-Fi e bagni sono da incubo (e i dati Censis lo confermano)Secondo il nuovo rapporto Censis Iride sulle scuole italiane, il 56% degli studenti boccia la connessione wifi e quasi la metà critica la pulizia dei bagni. Tutti i dati dell'indagine ... skuola.net
Censis, solo il 5,9% degli studenti considera la propria scuola modernaIl 56,3% degli studenti boccia il wi-fi della scuola, il 49,4% critica lo stato dei bagni, il 38,7% giudica insufficiente l'impianto di riscaldamento. Solo il 5,9% considera la propria scuola 'moderna ... ansa.it