Nicola Zingaretti nominato relatore S&D sul regolamento europeo per Cloud e AI

Nicola Zingaretti è stato nominato relatore ombra per il gruppo dei Socialisti e Democratici sul regolamento europeo riguardante il Cloud e l’Intelligenza Artificiale. Il testo mira a rafforzare l’ecosistema europeo del cloud e dell’intelligenza artificiale. La nomina riguarda la fase di revisione del regolamento, che coinvolge vari membri del Parlamento europeo. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle tempistiche.

Nicola Zingaretti è stato nominato relatore ombra per il gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) sul Cloud and AI Development Act, il nuovo regolamento europeo che punta a rafforzare l’ecosistema europeo del cloud e dell’intelligenza artificiale. «Proprio in questi giorni l’Unione europea sta conducendo una battaglia a difesa dei cittadini europei nei confronti dei giganti del web. Ora siamo chiamati a costruire l’ecosistema digitale europeo e questo regolamento ne rappresenta una parte fondamentale. Lavoreremo per promuovere un’innovazione al servizio della persona e dell’Europa, rafforzando la nostra autonomia tecnologica, la competitività e la capacità dell’Unione di guidare la trasformazione digitale senza rinunciare ai propri valori», ha dichiarato l’europarlamentare del Partito democratico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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