' Piano Casa' regionale da 300 milioni di euro | Calvano Pd nominato relatore della legge

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un piano da 300 milioni di euro dedicato al sostegno del diritto alla casa per lavoratori e famiglie. La legge, ora in fase operativa, ha visto la nomina di un relatore parlamentare per seguire l'iter legislativo. La misura mira a favorire l'accesso a alloggi, con risorse destinate a interventi di edilizia residenziale pubblica e sostegno alle famiglie in difficoltà.

Il piano della Regione Emilia-Romagna per garantire il diritto alla casa a lavoratori e famiglie entra nella fase operativa. Con l’approdo del progetto di legge in Assemblea Legislativa, il capogruppo del Pd Paolo Calvano è stato nominato relatore della strategia che punta a mobilitare 300.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Piano casa da 300 milioni, Calvano del Pd nominato relatore della legge regionaleIl piano della Regione Emilia-Romagna per garantire il diritto alla casa a lavoratori e famiglie entra nella fase operativa. Autonomia e inclusione per i non vedenti: Nicola Marcello (FdI) nominato relatore della legge regionaleLa proposta punta a migliorare servizi, tecnologie assistive e percorsi di autonomia per ciechi e ipovedenti, con maggiore integrazione tra sanità,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In arrivo il Piano Casa Italia da 970 milioni di euro; Il Governo vuole recuperare 60mila case popolari. E stringe ancora sugli sfratti; Piano casa: in arrivo per il Lazio 123 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale; Il Piano casa regionale finisce davanti alla Corte costituzionale. Tutto nasce dall’ex hotel Acquamarina. Piano Casa, cosa prevede il programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblicaI contenuti del piano di misure straordinarie volte a favorire interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tra ... professionearchitetto.it Piano Casa, ecco tutte le novità contenute nel piano da 10 miliardi lanciato dal governo MeloniIl governo Meloni punta su edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati per creare 100 mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni ... milanofinanza.it BUCALETTO E PIANO CASA, CONSIGLIERE REGIONALE LACORAZZA: REGIONE SI ATTIVI PER CONFRONTO https://www.sassilive.it/cronaca/politica/bucaletto-e-piano-casa-consigliere-regionale-lacorazza-regione-si-attivi-per-confronto/ - facebook.com facebook Piano Casa, Brancaccio: “Finalmente il problema abitativo affrontato a 360 gradi” Ascolta l’intervento della presidente a @radioanchio x.com