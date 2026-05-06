Piano casa da 300 milioni Calvano del Pd nominato relatore della legge regionale

Il Consiglio regionale ha nominato un rappresentante del Pd come relatore della nuova legge sul piano casa, un provvedimento da 300 milioni di euro. La legge mira a favorire l’accesso alla casa per lavoratori e famiglie. La fase operativa del progetto è ora avviata, con l’obiettivo di mettere in atto le misure previste. La discussione sulla legge prosegue tra le varie forze politiche.

Il piano della Regione Emilia-Romagna per garantire il diritto alla casa a lavoratori e famiglie entra nella fase operativa. Con l’approdo del progetto di legge in Assemblea Legislativa, il capogruppo del Pd Paolo Calvano è stato nominato relatore della strategia che punta a mobilitare 300.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Autonomia e inclusione per i non vedenti: Nicola Marcello (FdI) nominato relatore della legge regionaleLa proposta punta a migliorare servizi, tecnologie assistive e percorsi di autonomia per ciechi e ipovedenti, con maggiore integrazione tra sanità,... Amt, Bucci: "Prima il piano di ristrutturazione poi la legge regionale per sbloccare 40 milioni"Il futuro di Amt passa prima dall’approvazione del piano di ristrutturazione e poi da un intervento legislativo regionale per sbloccare i 40 milioni...