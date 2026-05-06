Piano casa da 300 milioni Calvano del Pd nominato relatore della legge regionale

Da parmatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale ha nominato un rappresentante del Pd come relatore della nuova legge sul piano casa, un provvedimento da 300 milioni di euro. La legge mira a favorire l’accesso alla casa per lavoratori e famiglie. La fase operativa del progetto è ora avviata, con l’obiettivo di mettere in atto le misure previste. La discussione sulla legge prosegue tra le varie forze politiche.

Il piano della Regione Emilia-Romagna per garantire il diritto alla casa a lavoratori e famiglie entra nella fase operativa. Con l’approdo del progetto di legge in Assemblea Legislativa, il capogruppo del Pd Paolo Calvano è stato nominato relatore della strategia che punta a mobilitare 300.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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