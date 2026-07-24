Una mostra diffusa intitolata “Traiettorie di attimi” è stata inaugurata a Lecco e resterà visitabile gratuitamente fino al 20 settembre. Curata da Michele Tavola, l’esposizione coinvolge diverse aree della città e presenta opere di Nicola Villa. L’evento è stato organizzato anche per celebrare i 30 anni di un hospice locale. La mostra si svolge in vari spazi pubblici e privati di Lecco, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità.

Lecco, 24 luglio 2026 – Nicola Villa torna nella sua Lecco con “Traiettorie di attimi”, una mostra diffusa (visitabile gratuitamente fino al 20 settembre) curata da Michele Tavola e pensata anche per celebrare i 30 anni di ACMT ODV – hospice Resegone. Allestita in diversi luoghi della città, tra cui la Torre Viscontea, il Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre, il Museo archeologico e il Museo di scienza naturale di Palazzo Belgiojoso, la cappella di San Carlo nella basilica di San Nicolò e l'hospice Resegone dell'ospedale Manzoni, di Lecco, la mostra rappresenta una retrospettiva sul viaggio artistico iniziato trent’anni fa da Nicola... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Lecco.

© Ilgiorno.it - Nicola Villa torna a Lecco con “Traiettorie di attimi”, mostra diffusa che coinvolge la città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Boscagli sindaco di Lecco, la città torna la centrodestra dopo vent’anni. “Questa è un’impresa”Il nuovo sindaco di Lecco è Filippo Boscagli, che ha vinto le elezioni e torna a guidare la città dopo vent’anni di amministrazioni di centrosinistra.

Colli Euganei, l'arte salva la natura: nasce una mostra diffusa con opere immerse nel verdeÈ stata inaugurata una mostra diffusa nei Colli Euganei, intitolata «Teolo Arte Natura», che presenta opere artistiche collocate in ambienti naturali.

Argomenti più discussi: 30° di ACMT ODV: una notte al museo con Nicola Villa, il 31; Palazzo Belgiojoso ospita Nicola Villa: arte e tecnologia in un evento unico; Palazzo Belgiojoso si accende con Nicola Villa: una notte tra arte e tecnologia; An Evening at the Museum: Palazzo Belgiojoso Opens for an Immersive.

Su La Nuova Sardegna di oggi un articolo di Luciano Piras sulla bella iniziativa di Giovanni Juanne Villa. Lo ringrazio per l'invito a partecipare con la mia poesia Aquila e per la sua pregevole opera corale in memoria di Bachisio Bandinu. #marellagiovanne x.com

Nicola Villa torna a Lecco con Traiettorie di attimi, mostra diffusa che coinvolge la cittàCurata da Michele Tavola e pensata anche per celebrare i 30 anni di ACMT ODV – hospice Resegone. sarà visitabile gratuitamente fino al 20 settembre. Da non perdere l’evento del 31 luglio prossimo a Pa ... ilgiorno.it