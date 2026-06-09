Il nuovo sindaco di Lecco è Filippo Boscagli, che ha vinto le elezioni e torna a guidare la città dopo vent’anni di amministrazioni di centrosinistra. La vittoria segna il ritorno del centrodestra alla guida del Comune. La composizione politica dell’amministrazione cambia, con Boscagli che ha ottenuto il mandato elettorale. La città si prepara a un nuovo mandato amministrativo, con la presenza di un sindaco di centrodestra.

Lecco, 9 giugno 2026 – Un sindaco di centrodestra dopo vent’anni torna a governare Lecco. Il nuovo sindaco di Lecco è Filippo Boscagli. Con il 52% dei voti e 11.905 schede ha distanziato di oltre il 4% e di quasi un migliaio di preferenze il sindaco uscente Mauro Gattinoni, candidato del centrosinistra, la coalizione di maggioranza nelle ultime tre consiliature. La città dei Promessi sposi però non è più un feudo della Lega, come negli anni Novanta e la prima decade del Duemila: le camicie verdi si devono accontentare del vicesindaco, Carlo Piazza che a lungo ha conteso a Filippo Boscagli la candidatura a sindaco. Il pallino del comando è ora saldamente nelle mani di Fratelli d’Italia, il partito del nuovo primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Boscagli sindaco di Lecco, la città torna la centrodestra dopo vent’anni. “Questa è un’impresa”

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