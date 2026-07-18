È stata inaugurata una mostra diffusa nei Colli Euganei, intitolata «Teolo Arte Natura», che presenta opere artistiche collocate in ambienti naturali. La mostra è un percorso permanente di arte ambientale, con opere inserite nel verde del paesaggio. L’obiettivo è creare un collegamento tra arte e natura, invitando i visitatori a vivere un’esperienza immersiva tra le opere e il paesaggio circostante. La mostra si inserisce nel progetto di valorizzazione del territorio attraverso l’arte ambientale.

«Quando si tratta di un paesaggio, io amo quei quadri che mi fanno venir voglia di entrarci dentro per andarci a spasso» La citazione da Renoir ben introduce l’intento di «Teolo Arte Natura»: il nuovo percorso permanente di arte ambientale da poco inaugurato nei Colli Euganei. Non si tratta soltanto di ammirare le opere di arte ambientale che punteggiano il territorio ma di entrare davvero nel paesaggio e lasciare che il bosco, i sentieri, la geologia e perfino il ritmo del cammino diventino parte dell’esperienza estetica. «Teolo Arte Natura» è una mostra diffusa immersa nel verde, un itinerario espositivo in cui la natura non si limita a fare da sfondo e l’arte accetta la sfida di misurarsi con il luogo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Colli Euganei, l'arte salva la natura: nasce una mostra diffusa con opere immerse nel verde

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