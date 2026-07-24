Nicola massacrato di botte e ucciso si scatena il caos | La rabbia è enorme

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 54 anni è stato aggredito nel parcheggio di via del Tritone tra sabato e domenica, riportando gravi ferite che hanno portato alla sua morte. La vittima è deceduta poco dopo l’intervento medico. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno e rabbia tra i residenti della zona. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare gli aggressori e chiarire le dinamiche dell’evento. Non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione.

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La morte di Nicola Musiani, il 54enne di Pinarella di Cervia deceduto dopo il violento pestaggio subito nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di via del Tritone, continua a scuotere la comunità ravennate. Dopo la tragedia, arriva la presa di posizione delle forze di maggioranza che sostengono l’amministrazione comunale, che chiedono giustizia per la vittima ma anche una riflessione più ampia sul disagio sociale e sulla sicurezza. In una nota congiunta, Partito Democratico, Lista Per Cervia, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Repubblicano Italiano, Movimento 5 Stelle e Lista Cervia Fare Comune esprimono «profondo dolore e sgomento» per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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