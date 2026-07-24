Nicola massacrato di botte e ucciso si scatena il caos | La rabbia è enorme

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è stato aggredito nel parcheggio di via del Tritone tra sabato e domenica, riportando gravi ferite che hanno portato alla sua morte. La vittima è deceduta poco dopo l’intervento medico. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno e rabbia tra i residenti della zona. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare gli aggressori e chiarire le dinamiche dell’evento. Non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione.