Massacrato di botte nel parcheggio Nicola muore dopo due giorni | si indaga per omicidio
Nicola, 54 anni senza fissa dimora, è morto dopo due giorni di ospedale. Era stato brutalmente picchiato nel parcheggio di viale Tritone, a Pinarella di Cervia, nella notte tra sabato e domenica. Le forze dell'ordine indagano per omicidio, dopo aver ricevuto la segnalazione dell'aggressione. La vittima aveva subito gravi traumi e le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore. Nessuna altra persona è stata ancora fermata.
Ravenna, 21 luglio 2026 – Non ce l'ha fatta Nicola, il 54enne senza fissa dimora che nella notte tra sabato e domenica era stato massacrato di botte nel parcheggio di viale Tritone, a Pinarella di Cervia. Ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Bufalini di Cesena, è morto nelle ultime ore a causa delle gravissime lesioni riportate. Con il decesso dell'uomo cambia inevitabilmente anche il quadro giudiziario: la Procura di Ravenna, che fino a ieri procedeva per tentato omicidio, i ndaga ora per omicidio. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e del Nucleo investigativo di Ravenna, coordinate dal pubblico ministero Angela Scorza, proseguono per dare un nome agli autori del pestaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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