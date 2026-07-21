Massacrato di botte nel parcheggio Nicola muore dopo due giorni | si indaga per omicidio

Notizia in breve

Nicola, 54 anni senza fissa dimora, è morto dopo due giorni di ospedale. Era stato brutalmente picchiato nel parcheggio di viale Tritone, a Pinarella di Cervia, nella notte tra sabato e domenica. Le forze dell'ordine indagano per omicidio, dopo aver ricevuto la segnalazione dell'aggressione. La vittima aveva subito gravi traumi e le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore. Nessuna altra persona è stata ancora fermata.