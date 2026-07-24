Un uomo di 51 anni è stato arrestato a New York dopo aver compiuto un duplice accoltellamento nell’Upper West Side. Durante l’episodio, avrebbe gridato “Allahu Akbar”. Dopo aver preso in ostaggio un appartamento, è stato raggiunto dagli agenti di polizia, che lo hanno fermato con accuse pesanti.

Terrore a New York, dove un uomo di 51 anni è stato arrestato perché sospettato di un duplice accoltellamento nell’Upper West Side. Secondo quanto riferito dalle forze di polizia della Grande Mela, il presunto aggressore si era barricato in un appartamento, dove è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno fermato con pesanti accuse. Il 51enne, infatti, è ritenuto responsabile di aver accoltellato, nella notte italiana, due uomini nel giro di pochi minuti e in due luoghi diversi. Le vittime, entrambe soccorse e che non sarebbero in pericolo di vita, hanno rispettivamente 57 e 50 anni. Al momento non è ancora chiaro il movente degli accoltellamenti e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - New York sotto shock: grida “Allahu Akbar” durante un duplice accoltellamento e viene arrestato

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