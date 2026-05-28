Un uomo di 40 anni è stato arrestato in provincia di Reggio Emilia dopo aver urlato “Allah Akbar” e insulti contro i carabinieri. Alla vista delle forze dell’ordine, ha iniziato a gridare frasi offensive tra cui “Cristiani di merda”. L’intervento è avvenuto questa mattina, e l’uomo è stato fermato per resistenza e minacce. Nessun ufficiale è rimasto ferito.

Ancora un pericolo, ancora nell’area emiliana. In provincia di Reggio-Emilia, in queste ore, è stato arrestato un marocchino di 40 anni che, alla vista dei carabinieri, ha gridato frasi come “Cristiani di merda ” e “ Allah Akbar ”. Tutto è iniziato con una telefonata fatta dai vicini di casa della madre dell’uomo, allarmati per le violente grida provenienti dall’abitazione dell’anziana signora. Qui, il 40enne che risulta essere senza fissa dimora e tossicodipendente stava litigando furiosamente con sua madre per ragioni che sono ancora in corso di accertamento. Quando i carabinieri hanno citofonato ha risposto lui, inveendo contro i militari e pronunciando quelle frasi oltre ad altre relative a una ipotetica esplosione della caserma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grida “Allah Akbar” e aggredisce i carabinieri: 40enne marocchino arrestato nel reggiano

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