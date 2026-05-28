Grida cristiani di mer** Allah Akbar e aggredisce i carabinieri | arrestato marocchino

Un uomo marocchino è stato arrestato dopo aver urlato insulti contro i cristiani e gridato “Allah Akbar” mentre aggrediva i carabinieri. È il terzo soggetto arrestato in meno di due settimane con accuse simili o collegamenti a episodi di violenza.

di Francesca Galici – In provincia di Reggio-Emilia, in queste ore, è stato arrestato un marocchino di 40 anni che, alla vista dei carabinieri, ha gridato frasi come “Cristiani di merda” e “Allah Akbar”. Tutto è iniziato con una telefonata fatta dai vicini di casa della madre dell’uomo, allarmati per le violente grida provenienti dall’abitazione dell’anziana signora. Qui, il 40enne che risulta essere senza fissa dimora e tossicodipendente stava litigando furiosamente con sua madre per ragioni che sono ancora in corso di accertamento. Quando i carabinieri hanno citofonato ha risposto lui, inveendo contro i militari e pronunciando quelle frasi oltre ad altre relative a una ipotetica esplosione della caserma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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