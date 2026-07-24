New England Revolution-Atlanta United | l’importanza della solidità casalinga

La partita tra New England Revolution e Atlanta United si giocherà tra la notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio 2026. È una sfida che potrebbe avere un peso importante per entrambe le squadre, considerando la loro posizione in classifica e le prestazioni recenti. La partita si svolgerà in casa dei Revolution, evidenziando l’importanza del fattore campo per le ambizioni di entrambe le squadre.

L’angolo della partita. La sfida tra i New England Revolution e Atlanta United, in programma nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. I padroni di casa, dopo un inizio di stagione positivo, cercano di mantenere l’imbattibilità interna al Gillette Stadium, dove hanno ottenuto sette vittorie e un pareggio in nove partite. Incontrano un’Atlanta United in crisi di risultati, con sei partite ufficiali senza vittorie. Tuttavia, il recente pareggio contro Charlotte FC potrebbe aver risvegliato in loro una scintilla di speranza, rendendo la competizione ancora più affascinante. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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New England Revolution vs Atlanta United FC preview (25 Jul) | h2h, form and key stats

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