Un giovane calciatore statunitense sta vivendo un momento di grande attenzione in vista della prossima Coppa del Mondo, dopo aver avuto un ruolo importante nella stagione MLS chiamata “The Boy’s A Bit Special”. Si tratta di Zavier Gozo, un adolescente che si è distinto nel suo percorso e che ora è in lizza per una convocazione in nazionale durante la competizione internazionale. Recentemente, un sito inglese ha pubblicato un articolo che ne parla dettagliatamente, fornendo informazioni sulla sua carriera e sulle sue prospettive future.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Real Salt Lake si è ripreso dalla sconfitta wildcard dello scorso anno contro i Portland Timbers ed è salito al sesto posto nella MLS Western Conference all’inizio di questa stagione. Un giocatore che si è rivelato indispensabile è il 19enne Zavier Gozo. Nato e cresciuto nello Utah da padre ivoriano e madre americana, Gozo è entrato nell’accademia della RSL nel 2021 e ha fatto il suo debutto in prima squadra due anni dopo. Potrebbe piacerti Zavier Gozo potrebbe dirigersi verso il palcoscenico più importante del mondo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’adolescente dell’USMNT Zavier Gozo è al culmine della convocazione casalinga della Coppa del Mondo dopo la straordinaria campagna MLS “The Boy’s A Bit Special”

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