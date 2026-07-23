Futuro a stelle e strisce per Darwin Nuñez? È nel mirino dell' Atlanta United

L'attaccante dell'Al Hilal, Darwin Nuñez, è oggetto di interesse da parte dell'Atlanta United, secondo quanto riportato da The Athletic. La società statunitense avrebbe inserito il giocatore nella propria lista di possibili acquisti. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi o le modalità dell'eventuale trasferimento. La trattativa non è ancora stata ufficializzata.

Darwin Nuñez potrebbe presto giocare negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, l'attaccante dell'Al Hilal sarebbe finito nel mirino dell'Atlanta United. Il club americano avrebbe già avviato i primi contatti con i sauditi per provare a portarlo in MLS. Con l'arrivo di Karim Benzema alla corte di Simone Inzaghi, l'uruguaiano ha trovato sempre meno spazio e starebbe meditando di voltare pagina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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