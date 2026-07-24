NEMO | LA NUOVA SERIE EVENTO DI RAI1 CON ALESSANDRA MASTRONARDI

Alessandra Mastronardi torna in una nuova fiction Rai: Nemo. Come svelato da Cinemotore, sarà la protagonista femminile nella nuova serie Rai. Le riprese che si svolgono tra Treno e Trieste si concluderanno a fine settembre. Accanto alla Mastronardi troveremo Giacomo Giorgio e Federica Sabatini. La regia sarà affidata a Carmine Elia, regista già dietro a importanti produzioni televisive come La porta rossa, Mare Fuori e Noi siamo leggenda. Attualmente non è stata resa nota né la trama, né il numero di episodi, ma il progetto è a tutti gli effetti un titolo per la stagione di Rai Fiction. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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