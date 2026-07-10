Alessandra Mastronardi beccata con la nuova fiamma al mare

Notizia in breve

Alessandra Mastronardi è stata fotografata al mare con una donna, mentre si scambiavano baci e sorrisi. La scena si è svolta in un ambiente aperto, con la coppia seduta su una spiaggia. La presenza di amici o altre persone intorno non è stata menzionata. La foto mostra un’attenzione particolare ai dettagli del momento condiviso tra le due, con il mare e il cielo come sfondo.