Alessandra Mastronardi beccata con la nuova fiamma al mare
Alessandra Mastronardi è stata fotografata al mare con una donna, mentre si scambiavano baci e sorrisi. La scena si è svolta in un ambiente aperto, con la coppia seduta su una spiaggia. La presenza di amici o altre persone intorno non è stata menzionata. La foto mostra un’attenzione particolare ai dettagli del momento condiviso tra le due, con il mare e il cielo come sfondo.
. Dopo la fine improvvisa del suo recente matrimonio, una splendida e inaspettata sorpresa per Alessandra Mastronardi scalda questa stagione estiva tra baci, sorrisi complici e una sintonia ormai impossibile da nascondere. Alessandra Mastronardi torna al centro dell’attenzione, questa volta per una novità che riguarda la sua vita privata. Una nuova relazione sotto i riflettori. L’attrice è stata fotografata in Sicilia accanto ad Alessandro Pirounis, imprenditore di origini greche, nelle immagini che segnano la prima vera uscita pubblica della coppia e sembrano mettere il sigillo a una relazione di cui si parlava già da alcuni mesi. Un’estate... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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