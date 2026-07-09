Alessandra Mastronardi e la prima estate con Alessandro Pirounis | fotografati in Sicilia complici e sorridenti

L'attrice è stata fotografata in Sicilia insieme a un uomo, sorridenti e complici. La donna ha recentemente concluso un matrimonio durato otto mesi. I fotografi li hanno immortalati mentre passeggiavano in un luogo pubblico. Non sono stati forniti dettagli sulla natura della loro relazione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da entrambe le parti. La coppia si trova in una località turistica dell’isola.

Alessandra Mastronardi volta pagina dopo la fine del matrimonio con Gianpaolo Sannino, durato appena otto mesi. I fotografi hanno immortalato l'attrice in Sicilia insieme ad Alessandro Pirounis, imprenditore italo-greco attivo nel mondo della moda maschile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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