Nella città della Quintana record di biossido d’azoto

Notizia in breve

A Foligno, durante il 2025, si è registrata la concentrazione media più alta di biossido di azoto (NO2) in tutta l’Umbria. L’Arpa ha diffuso i dati sulla qualità dell’aria regionale, confermando questa rilevazione. La città, nota per la Quintana, ha registrato valori superiori alla media regionale, secondo quanto riportato dall’agenzia ambientale. Non sono state fornite informazioni su livelli specifici o confronti temporali dettagliati.