Nella città della Quintana record di biossido d’azoto
A Foligno, durante il 2025, si è registrata la concentrazione media più alta di biossido di azoto (NO2) in tutta l’Umbria. L’Arpa ha diffuso i dati sulla qualità dell’aria regionale, confermando questa rilevazione. La città, nota per la Quintana, ha registrato valori superiori alla media regionale, secondo quanto riportato dall’agenzia ambientale. Non sono state fornite informazioni su livelli specifici o confronti temporali dettagliati.
FOLIGNO Qui la più alta concentrazione media di biossido di azoto (NO2) dell’Umbria. Lo certifica l’Arpa che diffonde i dati sulla qualità dell’aria regionale nel 2025. "Si tratta di un inquinante generalmente associato al traffico veicolare e Foligno per la prima volta supera Terni e Perugia, città molto più grandi – tuona Legambiente –. Le nuove linee guida dell’Oms fissano per il biossido di azoto un valore di riferimento di 10 µgm³ come media annuale, al di sotto del quale si riduce significativamente il rischio di effetti negativi sulla salute. Ad oggi il valore di 10 gm³ rappresenta una raccomandazione dell’OMS, mentre dal 2030 entreranno in vigore i nuovi limiti previsti dalla normativa europea: il valore limite annuale passerà dagli attuali 40 µgm³ a 20 µgm³. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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