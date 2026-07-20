Le polveri sottili, l’ozono e il presenza di biossido di azoto sono i principali inquinanti monitorati in alcune città considerate “green”. Nonostante gli impegni e le promesse di sviluppare ambienti urbani più sostenibili, i dati mostrano che le concentrazioni di queste sostanze rimangono elevate. La differenza tra le intenzioni dichiarate e i risultati concreti si evidenzia nelle misurazioni delle polveri e dei gas in atmosfera.

Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, recita il proverbio. Come i propositi green applicati alle città smart che da qualsiasi parte li guardi fatichi a trovare il lato green. Nella stragrande maggioranza delle città italiane, Milano in testa, le polveri sottili, il biossido di azoto e l'ozono continuano a raggiungere concentrazioni incompatibili con la tutela della salute. Sono state fatte leggi, direttive europee e svariate raccomandazioni Oms da attuarsi entro il 2030 ma, a osservare «Cambiamo Aria», l'ultimo rapporto Isde Italia dei Medici per l'Ambiente, per raggiungere livelli accettabili di inquinamento atmosferico avremmo bisogno di altre decadi (o di altre amministrazioni). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Polveri, ozono, biossido di azoto. La città green finisce in "polvere"

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