Il cavaliere di Porta Solestà ha vinto la giostra di luglio, conquistando il 39esimo Palio per la propria contrada. La competizione si è svolta ad Ascoli il 12 luglio 2026, con Innocenzi che ha superato gli altri partecipanti. La vittoria si aggiunge a una lunga tradizione per la contrada, con il cavaliere che ha concluso la gara con il miglior punteggio. La manifestazione si è svolta secondo il programma stabilito, senza incidenti rilevanti.

Ascoli, 12 luglio 2026 – Luca Innocenzi sempre più nella storia della Quintana. Il cavaliere gialloblú vince la giostra di luglio e regala a Porta Solestà il 39esimo Palio. Sono 21 i successi personali del 43enne di Foligno, che diventa il primo in assoluto a vincere cinque Quintane consecutive dopo le doppiette del 2024 e del 2025. Un dominio, quello di Innocenzi, cominciato già nella prima tornata. Il primo a scendere in pista è Lorenzo Melosso, cavaliere di Porta Romana, in sella a Tago Island, purosangue inglese di sette anni. Il cavaliere rossoazzurro gira in 53,3 ed è infallibile al tabellone, nonostante un grosso brivido per un inciampo all'uscita dal primo assalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quintana di Ascoli, il vincitore: super Innocenzi, Porta Solestà trionfa nella giostra di luglio

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