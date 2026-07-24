Venerdì mattina, le autorità della Gironda hanno disposto l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret, situata nel sudovest della Francia, a causa di un incendio che si è sviluppato nelle vicinanze di Bordeaux. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e interessa residenti e turisti presenti nell’area. Le fiamme continuano a essere combattute da vigili del fuoco sul posto.

Venerdì mattina la prefettura della Gironda ha ordinato l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret a causa di un incendio sviluppatosi vicino a Bordeaux, nel sudovest della Francia. L’incendio, di cui non si sanno le cause, ha già reso necessaria l’evacuazione di 20mila persone nell’area circostante. La prefettura ha detto che è possibile lasciare la penisola in automobile oppure con dei traghetti messi a disposizione in quattro località diverse: più di 400 persone sono già state evacuate via mare. La penisola si trova tra l’oceano Atlantico e il bacino di Arcachon: è una zona di villeggiatura frequentata da molti turisti sia per le spiagge sia per la vicinanza alle note dune di sabbia di Pilat. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel sudovest della Francia è stata ordinata l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret a causa di un incendio

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