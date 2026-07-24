Nel sudovest della Francia è stata ordinata l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret a causa di un incendio

Da ilpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì mattina, le autorità della Gironda hanno disposto l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret, situata nel sudovest della Francia, a causa di un incendio che si è sviluppato nelle vicinanze di Bordeaux. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e interessa residenti e turisti presenti nell’area. Le fiamme continuano a essere combattute da vigili del fuoco sul posto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì mattina la prefettura della Gironda ha ordinato l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret a causa di un incendio sviluppatosi vicino a Bordeaux, nel sudovest della Francia. L’incendio, di cui non si sanno le cause, ha già reso necessaria l’evacuazione di 20mila persone nell’area circostante. La prefettura ha detto che è possibile lasciare la penisola in automobile oppure con dei traghetti messi a disposizione in quattro località diverse: più di 400 persone sono già state evacuate via mare. La penisola si trova tra l’oceano Atlantico e il bacino di Arcachon: è una zona di villeggiatura frequentata da molti turisti sia per le spiagge sia per la vicinanza alle note dune di sabbia di Pilat. 🔗 Leggi su Ilpost.it

nel sudovest della francia 232 stata ordinata l8217evacuazione della penisola di l232ge cap ferret a causa di un incendio
© Ilpost.it - Nel sudovest della Francia è stata ordinata l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret a causa di un incendio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Francia, centinaia di persone fuggono in barca dall’incendio di Cap FerretCentinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca dall’incendio scoppiato a Cap Ferret.

“Ci hanno bussato alla porta e il fuoco era a 500 metri”: paura per un maxi incendio in Francia. Centinaia in fuga in barca da Cap FerretUn incendio boschivo molto intenso si è sviluppato a nord di Arcachon, nella regione di Gironda, nel Sud Ovest della Francia.

Temi più discussi: Grave incendio in Francia in Gironda, 20.000 evacuati, morti 2 pompieri; Francia, maxi incendio in Gironda: oltre 20mila evacuati sulla costa atlantica; La Sicilia continua a bruciare, mentre incendi boschivi colpiscono Francia e Spagna; Francia, inferno di fuoco in Gironda: oltre 20mila evacuati.

lège cap ferret nel sudovest della franciaFrancia, maxi incendio devasta le foreste di Cap Ferret: evacuate migliaia di personeUn incendio boschivo in rapida espansione ha costretto all’evacuazione dell’intera penisola di Cap Ferret dopo aver distrutto decine di abitazioni, mentre 700 vigili del fuoco erano impegnati a domare ... msn.com

lège cap ferret nel sudovest della franciaFrancia in fiamme, incendio a Cap-Ferret: 8.700 ettari bruciati. Maxi evacuazione da tutta la penisolaLe fiamme avanzano nella foresta a nord del bacino di Arcachon. Evacuazione via terra e mare per residenti e turisti ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web