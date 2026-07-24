Francia centinaia di persone fuggono in barca dall’incendio di Cap Ferret

Da ildifforme.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Centinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca dall’incendio scoppiato a Cap Ferret. Il fuoco ha superato la barriera creata dai vigili del fuoco intorno all’una di notte. La situazione è peggiorata rapidamente, rendendo urgente l’evacuazione dei primi villaggi della penisola. Le autorità hanno organizzato i primi trasferimenti via mare per mettere in sicurezza i residenti.

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“Il fuoco ha oltrepassato la fascia tagliafuoco creata dai vigili del fuoco intorno all’una di notte” e “l’evolversi della situazione rende necessaria l’immediata evacuazione dei primi villaggi dellapenisola di Cap Ferret“. Oltre 400 persone costrette a lasciare la propria casa, i propri beni, nella Francia occidentale, dove le fiamme avanzano senza fermarsi, l’aria diviene sempre più irrespirabile e il timore che la situazione possa trasformarsi in tragedia sembra diventare realtà. Fino ad ora, infatti, stando a quanto riferito dalle autorità, si aggirano intorno a 400 i cittadini che sono stati trasportati in salvo dalla penisola, che sii estende lungo la costa atlantica francese a ovest della città di Bordeaux. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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