Un incendio boschivo molto intenso si è sviluppato a nord di Arcachon, nella regione di Gironda, nel Sud Ovest della Francia. Le fiamme sono state segnalate a circa 500 metri da alcune abitazioni, portando centinaia di persone a fuggire in barca da Cap Ferret. Le autorità hanno attivato misure di emergenza e evacuazioni, mentre i vigili del fuoco cercano di contenere il rogo che ha già consumato una vasta area di vegetazione. Nessuna informazione è stata fornita sui danni precisi o sui feriti.

Un violentissimo incendio boschivo divampato a nord di Arcachon, nella regione francese di Gironda, nel Sud Ovest della Francia, ha divorato oltre 8.700 ettari della Foret des Landes de Gascogne e costretto oltre 20mila persone a evacuare a titolo preventivo da sei campeggi e un’area residenziale naturista a Nord di Cap Ferret, una zona che conta 8mila residenti stabili ma è molto frequentata dai turisti durante l’estate. La Foret des Landes è il più grande bosco artificiale dell’Europa occidentale. Sembra che le fiamme, alte dieci metri, siano partite da un macchinario per l’eliminazione della vegetazione nel comune di Saumos, per poi proseguire verso Le Porge e il comune di Lège-Cap Ferret. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno bussato alla porta e il fuoco era a 500 metri”: paura per un maxi incendio in Francia. Centinaia in fuga in barca da Cap Ferret

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