nel secondo trimestre del 2026 i profitti di volkswagen sono calati di un terzo nonostante il piano per tagliare i costi

Nel secondo trimestre del 2026, le entrate di un'importante casa automobilistica sono scese a 1,54 miliardi di euro, segnando un calo del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo avviene nonostante siano stati avviati da alcuni anni interventi per ridurre i costi aziendali.

Nel secondo trimestre del 2026 Volkswagen ha registrato profitti per 1,54 miliardi di euro, un calo del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante sia in corso da alcuni anni un piano per tagliare i costi. Il gruppo automobilistico tedesco infatti sta vivendo un periodo prolungato di crisi, pur rimanendo profittevole. Nel periodo che va da aprile a giugno l’azienda ha sorprendentemente registrato un aumento dei costi pari a 3 miliardi di euro. Ha inoltre venduto 2 milioni di veicoli, il 10 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo rallentamento è dovuto soprattutto al mercato cinese, dove l’azienda sta avendo sempre più difficoltà per via della concorrenza delle aziende locali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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