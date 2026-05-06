Nonostante la stretta del governo le pensioni anticipate sono in aumento nel primo trimestre Ecco perché

Nel primo trimestre del 2026, nonostante le nuove restrizioni introdotte dalla legge di Bilancio, si registra un aumento delle pensioni anticipate che hanno avuto decorrenza tra gennaio e marzo. Complessivamente, sono state 55 le richieste di pensionamento anticipate approvate in questo periodo, indicando una tendenza alla richiesta di uscita anticipata nonostante le misure più restrittive. La situazione si verifica in un contesto di cambiamenti normativi e di impatto sul sistema previdenziale.

Nonostante la stretta operata dalla legge di Bilancio 2026, crescono le uscite con la pensione anticipata con decorrenza tra gennaio e marzo 2026: in 55.137 hanno scelto di avvalersi di.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Nonostante la stretta del governo le pensioni anticipate sono in aumento nel primo trimestre. Ecco perché Notizie correlate Inps, nel primo trimestre 56mila pensioni anticipate: -9%Nuovo calo per le pensioni anticipate dopo gli interventi che hanno reso più difficile e meno conveniente l’uscita dal lavoro prima dell’età di... Leggi anche: Pensioni, stretta graduale sui requisiti: dal 2027 scatta il primo aumento Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L’attacco antisemita di Golders Green innesca un’ulteriore stretta del governo Starmer sulle proteste; Stasera i ‘Fuochi a maggio’ in piazza e nell’alveo del Bidente; Stretta dei Carabinieri sulla sicurezza stradale: denunce nel Fermano per guida in stato di ebbrezza e senza patente; Myanmar. Apertura di facciata e stretta militare: la giunta rafforza il controllo mentre l’ASEAN chiede segnali concreti. Cina, Xi stringe sull’epurazione: via 9 alti ufficiali dell’esercito in vista del Piano quinquennaleL’Asia chiude la settimana positiva nonostante la brutta sessione del Nasdaq che ha messo in discussione gli ottimi conti di Nvidia. Alle ore 7:40 italiane il Nikkei sale dello 0,13%, Hong Kong dello ... milanofinanza.it 50news Versilia. . Viareggio : ancora nessun risultato a favore di Beppe e Blanco nonostante la gara di solidarietà - facebook.com facebook Salgono le azioni di Rheinmetall nonostante il mancato raggiungimento delle stime per il primo trimestre: il colosso della difesa si aspetta una crescita più rapida nel secondo trimestre, sostenuta dall’aumento delle consegne di armi e munizioni. x.com