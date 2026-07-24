Durante un controllo alla dogana, le forze di sicurezza hanno scoperto 20 kg di hashish nascosti nel vano della ruota di scorta di un’auto. L’autista, un uomo di 57 anni con cittadinanza italiana e residenza in Svizzera, stava viaggiando da Como a Montano Lucino. È stato fermato da una pattuglia della Guardia di finanza del Gruppo di Ponte Chiasso. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, e l’uomo è stato denunciato.

Nel baule dell’auto, nel vano della ruota di scorta, aveva 20 chili di hascisc. Kadir Delice, turco di 57 anni con cittadinanza italiana e residenza a Bellinzona, in Svizzera, è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Guardia di finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, mentre viaggiava da Como a Montano Lucino. È stato fermato dalla pattuglia nello spazio di vigilanza doganale, dopo che i militari lo avevano visto imboccare la strada che conduce verso un centro commerciale. Ma quando si è accorto della presenza dell’auto di servizio, ha modificato la traiettoria di marcia, attirando ancora di più l’attenzione dei finanzieri. L’auto è stata quindi fermata e l’uomo, sempre più nervoso, identificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel baule 20 kg di droga. Fermato alla dogana

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