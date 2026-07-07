A Carrara, una donna di 33 anni è stata arrestata il 3 luglio con 140 chilogrammi di droga nel baule e 3000 euro in contanti. La polizia ha fermato la donna in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un controllo, con il sequestro della droga e dei soldi. La donna è stata portata in caserma.

Un arresto e un ingente sequestro di droga a Carrara. Una donna straniera di 33 anni è stata fermata in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti il 3 luglio, dopo essere stata trovata in possesso di 140 chilogrammi di droga e 3000 euro in contanti. L’operazione è stata eseguita nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga sul litorale massese. Il controllo e la scoperta della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il pomeriggio del 3 luglio i militari del Nucleo Investigativo di Massa Carrara hanno effettuato un controllo in via Piave a Carrara. Durante il servizio, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno notato una donna straniera che mostrava segni di nervosismo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carrara, 140 chili di droga nel baule: arrestata 33enne, aveva anche tremila euro in contanti

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