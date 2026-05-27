Napoli spaccio ai Quartieri Spagnoli | fermato con 1,3 kg di droga
A Napoli, un giovane di 21 anni è stato fermato nei Quartieri Spagnoli con circa 1,3 kg di droga, tra hashish, cocaina, ketamina ed ecstasy. I controlli antidroga hanno portato al suo arresto. La droga è stata sequestrata durante le operazioni di polizia nella zona.
Napoli, controlli antidroga ai Quartieri Spagnoli: fermato un 21enne con hashish, cocaina, ketamina ed ecstasy. Napoli, controlli antidroga nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, nei Quartieri Spagnoli, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo nelle zone a maggiore concentrazione di fenomeni di spaccio. L’atteggiamento sospetto e il controllo. Gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il pattugliamento, notano il giovane in via De Deo, all’angolo con vico Lungo Gelso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono gravi
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