“ NEK HITS LIVE ”, il tour di Nek (Filippo Neviani), che lo ha visto portare dal vivo i suoi brani più amati di oltre trent’anni di carriera in giro per il mondo, tra Italia, Canada e Stati Uniti, ed Europa, entra nel vivo della sua fase estiva. Sui principali palchi della penisola Nek ripercorrerà i suoi più grandi successi, brani indimenticabili come “ Almeno stavolta ”, “ Lascia che io sia ”, “ Laura non c’è ”, “ Fatti avanti amore ”, “ Se io non avessi te ”, “ Unici ”, “ Sei grande ”, “ Se una regola c’è ”, la cover di “ Se telefonando ”, e ancora “ E da qui ”, “ Sei solo tu ”, “ Uno di questi giorni ”, “ Ci sei tu ” e tante, tante altre, per un live tutto da cantare. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - NEK: domenica 26 luglio in concerto al Parco delle Rose di Grado

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