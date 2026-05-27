Nek | il suo tour Nek Hits Live arriva a un totale di 75 show! Annunciato l’ultimo appuntamento estivo il 4 luglio a Vienna
Il tour “Nek Hits Live” ha raggiunto 75 concerti. L’ultimo spettacolo estivo si terrà il 4 luglio a Vienna. Dal 2023, l’artista ha eseguito dal vivo i brani più noti di oltre trent’anni di carriera, portando lo spettacolo in diverse città europee. La tournée, iniziata in primavera, prosegue con date programmate fino all’estate.
I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. Info biglietti: www.friendsandpartners.it Inoltre è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati doppio vinile e CD “NEK HITS LIVE”, l’album live di NEK, registrato nel corso del tour. Il progetto discografico racchiude le migliori versioni dei brani eseguiti dal vivo durante i concerti: un’occasione unica per poter rivivere l’emozione della musica di NEK in una veste essenziale e diretta, arrangiata in formazione power trio. Cantante e polistrumentista, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all’attivo, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Sei solo tu - NEK Hits European Tour 2026 presso l'Auditorium Parco della Musica (Roma) da RPS!
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NEK porta in tour i suoi più grandi successi: aggiunta una data a Vienna per NEK HITS LIVENEK aggiunge una nuova data a Vienna al suo NEK HITS LIVE, portando a 75 gli show del tour che celebra 30 anni di carriera con i brani più amati. megamodo.com
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