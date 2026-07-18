Domenica 26 luglio alle 21, Piazza Napoleone ospiterà un concerto gratuito di Karima nell’ambito del Lucca Summer Festival. La cantante sarà sul palco in una serata aperta a tutta la città. L’evento si svolgerà in una cornice suggestiva, offrendo un momento musicale speciale. L’appuntamento è stato inserito nel calendario del festival, che propone questa iniziativa come un’occasione di intrattenimento pubblico.

Il Lucca Summer Festival arricchisce il proprio calendario con un appuntamento speciale gratuito e aperto dunque a tutta la città. Domenica 26 luglio alle ore 21, la suggestiva cornice di Piazza Napoleone ospiterà infatti il concerto di Karima, una delle voci più raffinate e riconoscibili della scena musicale italiana. L’ingresso sarà gratuito, per una serata pensata come un momento di condivisione tra il festival e il pubblico, nel cuore del centro storico di Lucca. Accompagnata dal pianista Piero Frassi, musicista con cui condivide da anni un profondo percorso artistico, Karima porterà sul palco “Lifetime”, uno spettacolo intimo ed essenziale, costruito sul dialogo tra pianoforte e voce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concerto speciale di Karima domenica 26 luglio, offerto alla città

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