Il 25 luglio 2026, i Negramaro si esibiranno a Villa Manin di Codroipo in un concerto esclusivo in Friuli Venezia Giulia. La band torna nell’estate 2026 con lo spettacolo intitolato “Una storia ancora semplice”. La data è stata annunciata come parte di un evento speciale e unico nella regione. L’appuntamento si svolgerà nella location storica di Villa Manin. La vendita dei biglietti sarà comunicata nelle prossime settimane.

I Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, con un esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 25 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo. Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Negramaro, un esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia, il 25 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo

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Negramaro 2026 ...Golfo Aranci.

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