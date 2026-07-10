Venerdì 10 luglio si è tenuto un concerto di Luca Carboni a Villa Manin. Dopo il suo ritorno alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese è impegnato nel tour estivo “RIO ARI O LIVE”. La tournée prevede spettacoli in festival, anfiteatri e luoghi storici in diverse località italiane durante l’estate 2026.

Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese è ora impegnato con le date estive del nuovo tour “ RIO ARI O LIVE ”, tournée che lo vede e vedrà protagonista nei festival, anfiteatri e nei luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra penisola durante questa estate 2026. Non poteva mancare un appuntamento esclusivo in Friuli Venezia Giulia; il cantautore bolognese salirà infatti sul palco di Villa Manin di Codroipo, venerdì 10 luglio. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit sr l in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Luca Carboni venerdì 10 luglio in concerto a Villa Manin

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Luca Carboni - Roma 12/03/2026 Pillole di un grande concerto - Rio Ari O

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