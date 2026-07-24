In centro e nelle zone vicine, molti negozi sono stati chiusi o hanno aperto di nuovo negli ultimi mesi. Le strade sono più vuote e meno vivaci rispetto a prima, con alcuni residenti che commentano come il quartiere non abbia più quell’aria di comunità di una volta. Alcuni negozi storici hanno chiuso definitivamente, mentre altri hanno riaperto con nuove attività. La zona appare cambiata, con meno movimento e più spazi vuoti.

Prato, 24 luglio 2026 – Boccheggiano dentro e appena fuori le mura, e non certo per le temperature di questo ultimo scorcio di luglio. Chi tira giù il bandone per raggiunti limiti di età e per mancato ricambio generazionale, chi sceglie una nuova casa in quartieri periferici ma dove c’è più senso di comunità, chi si trasferisce magari a pochi metri per sfuggire al rincaro affitti. Sempre più insostenibili per i titolari di negozi, a fronte di incassi che non sono più quelli di un tempo. Un’emorragia, quella degli esercizi di vicinato, che cancella pezzi di storia. Un addio storico. Come in viale Vittorio Veneto, dove la cartoleria Paperbook ha messo in svendita tutta la merce per scuola e ufficio in vista della chiusura che avverrà a novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Negozi, chiusure e aperture: la mappa del centro e dintorni. Chi si sposta dopo sessant’anni: “Qui non c’è più aria di quartiere”

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