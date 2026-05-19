Il mercato del venerdì si sposta per ' Pedala' | la mappa dei banchi e la viabilità
Venerdì 22, il centro storico di Ferrara si trasformerà per ospitare la manifestazione ‘Pedala’, il festival dedicato alla bicicletta. La giornata vedrà lo spostamento del mercato del venerdì e l’installazione di diversi banchi lungo le vie principali, con modifiche alla viabilità cittadina. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in un'area delimitata all’interno del centro storico. La viabilità sarà temporaneamente modificata per consentire lo svolgimento dell’evento.
Il centro storico di Ferrara, venerdì 22, ospiterà la manifestazione ‘Pedala’, il festival della bicicletta. Essendo occupata piazza Trento Trieste, si è reso necessario ricollocare temporaneamente i banchi del mercato del venerdì.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'assetto di questo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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