Il mercato del venerdì si sposta per ' Pedala' | la mappa dei banchi e la viabilità

Venerdì 22, il centro storico di Ferrara si trasformerà per ospitare la manifestazione ‘Pedala’, il festival dedicato alla bicicletta. La giornata vedrà lo spostamento del mercato del venerdì e l’installazione di diversi banchi lungo le vie principali, con modifiche alla viabilità cittadina. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in un'area delimitata all’interno del centro storico. La viabilità sarà temporaneamente modificata per consentire lo svolgimento dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui