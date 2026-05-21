Action raddoppia | due nuove aperture in Italia e 38 posti di lavoro La mappa dei negozi
La catena di discount non-food Action amplia la propria presenza in Italia con l’apertura di due nuovi negozi, entrambe programmate per sabato 23 maggio 2026. Le nuove aperture portano a 38 i posti di lavoro creati complessivamente, contribuendo a rafforzare la rete commerciale nel paese. La mappa delle aperture conferma l’intenzione di espandersi ulteriormente nel territorio italiano, senza dettagli specifici sulle località scelti per i nuovi punti vendita.
La catena di discount non-food Action prosegue l’espansione della propria rete commerciale in Italia con due nuove inaugurazioni contemporanee, programmate per sabato 23 maggio 2026. I nuovi punti vendita apriranno a Casalgrande (Reggio Emilia) e a Bovalino (Reggio Calabria). Con queste aperture. 🔗 Leggi su Today.it
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