Necropoli Art Festival a Cerveteri | tutti gli spettacoli orari e come arrivare

Il Necropoli Art Festival a Cerveteri si svolge fino al 26 luglio 2026 nella Necropoli della Banditaccia. La manifestazione comprende spettacoli teatrali, concerti a lume di candela, performance di danza e spettacoli itineranti tra le tombe etrusche. Gli eventi si tengono in diverse ore e sono accessibili ai visitatori che desiderano partecipare. La location permette di assistere a spettacoli immersi in un contesto archeologico di grande valore storico.

Cerveteri, 24 luglio 2026 – Teatro sotto le stelle, concerti a lume di candela, danza e spettacoli itineranti tra le antiche tombe etrusche. Prosegue fino a domenica 26 luglio 2026 il Necropoli Art Festival, ospitato nella suggestiva cornice della Necropoli della Banditaccia di Cerveteri. La rassegna unisce arte contemporanea e patrimonio archeologico, trasformando il sito UNESCO in un palcoscenico immerso nella storia. Dopo gli appuntamenti dei primi giorni, il programma entra nel suo fine settimana conclusivo con eventi gratuiti e spettacoli a pagamento. Gli eventi di venerdì 24 luglio. La serata di venerdì si apre alle 19:00 lungo la Via degli Inferi con “Crisalidi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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