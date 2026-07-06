Estate Caerite 2026 concerti e spettacoli gratis a Cerveteri | da Greg ai Blues Festival tutti gli eventi

L'Estate Caerite 2026 a Cerveteri propone concerti, spettacoli e eventi culturali gratuiti fino a luglio. Il programma include esibizioni musicali, rappresentazioni teatrali e manifestazioni per tutte le età, organizzate dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura. Gli appuntamenti si svolgono in varie location della città e sono aperti al pubblico senza biglietto. Tra gli eventi principali ci sono concerti di artisti noti e festival musicali come il Blues Festival.

Cerveteri, 6 luglio 2026 – Musica, teatro, cultura e appuntamenti per tutte le età. Entra nel vivo Estate Caerite 2026, il cartellone promosso dal Comune di Cerveteri e dall’Assessorato alla Cultura, con una serie di eventi a ingresso gratuito in diversi luoghi della città. Il programma di luglio propone concerti, spettacoli teatrali, iniziative per bambini, sagre e serate dedicate alla musica dal vivo, trasformando Cerveteri in una grande arena diffusa tra Piazza Santa Maria, il Parco della Legnara, Cerenova, Campo di Mare e le frazioni. Estate Caerite 2026, gli eventi del 9, 10 e 11 luglio. Si parte giovedì 9 luglio, alle 21.30 in Piazza Santa Maria, con “ Todo cambia – Viaggio intimo con Mercedes Sosa ”, spettacolo teatrale di Maria Letizia Gorga, scritto e diretto da Pino Ammendola. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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