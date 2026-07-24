Nba LeBron James ha scelto | l’anno prossimo giocherà ai Philadelphia 76ers Firmerà un biennale da otto milioni di dollari

LeBron James ha annunciato che la prossima stagione giocherà con i Philadelphia 76ers. Ha firmato un contratto biennale da otto milioni di dollari. Non tornerà a giocare con i Cleveland Cavaliers né tornerà a Golden State, dove avrebbe potuto condividere il campo con Stephen Curry. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma il suo trasferimento in questa squadra.

Niente ritorno romantico a Cleveland, né una cavalcata finale con l’amico-rivale di sempre, Stephen Curry, a Golden State. LeBron James ha scelto: la prossima stagione giocherà a Philadelphia, con i 76ers. Raggiunge Joel Embiid, Tyrese Maxey e il nuovo arrivato, Jaylen Brown, appena – e sorprendentemente – scaricato dai Boston Celtic. L’obiettivo dichiarato è provare a vincere un’ultima volta l’anello, anche al costo di rinunciare a buona parte del suo ingaggio. James firmerà un contratto biennale da otto milioni di dollari, con opzione del giocatore per la seconda stagione. Dopo oltre tre settimane di attesa, il Re ha dunque sciolto le riserve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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