LeBron James ha firmato un contratto biennale da 8 milioni di dollari con i Philadelphia 76ers, dopo aver lasciato i Los Angeles Lakers a fine giugno. La sua decisione ha seguito 24 giorni di attesa dall’annuncio della separazione dai Lakers. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle clausole contrattuali o le motivazioni alla base della scelta. Non sono state rese note altre informazioni relative all’accordo o alle modalità del trasferimento.

A fine giugno era arrivata la notizia ufficiale: LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni. Da quel momento l’NBA si è fermata in attesa di una sua decisione: quale sarà la sua prossima squadra? Dopo 24 giorni di trepidante attesa la risposta è arrivata. Come riportato dall’insider ESPN Shams Charania, LeBron James ha deciso di firmare un contratto biennale da 8 milioni di dollari con i Philadelphia 76ers, con opzione per il secondo. Dopo la sua decisione di lasciare Los Angeles, le voci confermavano la volontà del giocatore di giocare ancora, riducendo il proprio stipendio per poter andare a giocare in una squadra dove potesse avere una concreta chance per il suo quinto e ultimo titolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - LeBron James giocherà ai Philadelphia 76ers: contratto biennale da 8 milioni di dollari

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