NBA LeBron James ha scelto in Philadelphia 76ers! Non mi interessano i soldi Voglio vincere

LeBron James ha firmato con i Philadelphia 76ers, annunciando di non essere interessato ai soldi ma a vincere. La firma segna il possibile addio al basket attivo, con il contratto che potrebbe essere l'ultimo della sua carriera. La decisione è stata comunicata il 24 luglio 2026. James ha scelto la squadra di Philadelphia senza ulteriori dettagli sulla durata o i dettagli economici dell’accordo.

Philadelphia (Stati Uniti), 24 luglio 2026 – L’attesa è finita: LeBron James ha sciolto le ultime riserve e deciso di firmare con i Philadelphia 76ers quello che sarà probabilmente l’ultimo contratto della sua sfavillante carriera. Il “Re”, soltanto pochi giorni fa, in un podcast a cui aveva partecipato con Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers, aveva detto “la mia decisione non si farà attendere ancora per molto". Anche il Commissioner NBA, Adam Silver, lo ha sollecitato a sciogliere le riserve e a fare una scelta importante anche per la lega in termini di compilazione dei calendari e poco fa è arrivata la comunicazione da parte della... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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