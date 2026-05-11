Per il secondo anno Eros Ramazzotti ha perso oltre un milione di euro Niente paura però | negli anni prima ha messo da parte milioni E nel 2026 è negli stadi di mezzo mondo

Per il secondo anno consecutivo, l'artista ha registrato una perdita superiore a un milione di euro nella gestione dei diritti musicali. Nonostante i risultati finanziari negativi, negli anni precedenti aveva accumulato risparmi significativi. Nel 2026, l'artista si prepara a tornare in tour esibendosi in diversi stadi di vari paesi. La società che si occupa della gestione dei diritti continua a operare nonostante le perdite recenti.

Per il secondo anno consecutivo Eros Ramazzotti ha perso più di un milione di euro con la sua società che gestisce i diritti musicali. Il bilancio 2025 della Radiorama srl ha chiuso infatti con una perdita di 1.018.609 euro abbastanza simile al rosso di 1.056.722 euro con cui si era chiuso l’anno precedente. Ma anche i ricavi si sono contratti a 1.144.146 euro in discesa ancora rispetto agli 1,557 milioni di euro incassati nel 2024. Nonostante le perdite ha ancora 11,34 milioni di euro sui depositi in banca. Gli ultimi due anni in rosso non sono però un dramma per il cantante, che negli anni precedenti aveva messo tanto fieno in cascina. Basti pensare che il solo 2023 si era chiuso con incassi di 14,407 milioni di euro e un utile netto di 2,226 milioni di euro.🔗 Leggi su Open.online

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